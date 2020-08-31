شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف تحويل مستشفى الأقصر الدولى لـ"مجمع الأقصر الدولى الطبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الأقصر الدولى، اليوم الاثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.

يأتى ذلك استكمالاً لجولتها التفقدية لليوم الثانى على التوالى، والتى بدأت أمس الأحد، لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى تم تحويله ليصبح "مجمع الأقصر الدولي الطبي"، وذلك لأنها تضم العديد من المستشفيات التخصصية، وتضم كافة التخصصات الطبية، حيث سيتم تقديم 3 مستويات من الرعاية الصحية بها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى وسط المحافظة، وخدمتها لقطاع كبير من سكان محافظة الأقصر.

Advertisements

وأضافت الوزارة أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها مستشفى الطب وجراحة العيون، والذى سيكون أحد المستشفيات بداخل المجمع، ومركز الغسيل الكلوى، وجناح الطوارئ، ووجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بهم، كما تفقدت قسم زراعة النخاغ والذى سيدخل ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأشارت الوزارة إلى أن "مجمع الأقصر الدولى الطبى" يضم مركز صحة أسرة الأقصر، ومستشفى العيون، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأقصر الدولى الذى يتم رفع كفاءته بالكامل، كما وجهت الوزيرة خلال تفقدها المستشفى بسرعة الإنتهاء من أعمال الوجهات وتتسيق الموقع العام.

يذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.