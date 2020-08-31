شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولى بطائرة مُفخخة بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أدانت رابطة العالم الإسلامي، ما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة بدون طيار التي تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت في بيان صدر عن معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك المليشيا الانقلابية وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف المزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني ولا يزال في أمنه وحريته واستقراره.
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