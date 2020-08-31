شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تؤكد على تقدير القيادة السياسية لدور المرأة المصرية بكل شرائحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها باستضافة المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، لشباب المصريين الدارسين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال زيارتها للمجلس القومى للمرأة، يرافقها مجموعة من شباب المصريين الدارسين بالخارج؛ بمقر المجلس، بهدف التعرف على دور الدولة فى دعم قضايا المرأة المصرية، أن المرأة المصرية فى الخارج تربى أولادها على الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأشارت وزيرة الهجرة قائلة :" عندنا 8 وزيرات فى الحكومة المصرية والمرأة المصرية واخده دور كبير جدا ودائما القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية بكل شرائحها حتى المرأة البسيطة".

ووجهت وزيرة الهجرة كلمتها لشباب المصريين الدارسين بالخارج ، قائلة :" عليكم الرد على الأخبار المغالطة والصور السلبية التى تتحدث عن صورة المرأة المصرية .

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وأشارت وزيرة الهجرة إلى حديث الرئيس مؤخرا عن الشباب الدارسين بالخارج وأهمية التواصل معهم عن المستوى الذى وصل له التعليم فى مصر، لافته إلى أنها تواصلت مع وزير التعليم العالى لتنظيم زيارة لمدينة الجلالة وجامعة الجلالة لشرح حجم الجهود التى تنتهجها الدولة فى التعليم العالى وإلى أى مدى وصلت الجامعات المصرية .

وأضافت وزيرة الهجرة لشباب المصريين الدارسين بالخارج ، قائلة:" أنتم جنود مصر فى الخارج وسفرائنا للرد على أى صور سلبية ضد بلدكم"، موضحة أن الدولة المصرية تشكر جيرانها وأصدقائها ولكنها فى نفس الوقت "عاوزه ولادها"، واستطردت: "عايزاكوا معايا فى اليومين الجايين عشان تشوفوا بلدكوا وصلت لفين ووثقوا كل حاجه شفتوها وهتشوفوها".



