عبر "الفيديو كونفرانس".. القوات البحرية توقع عقد إنشاء محطة تداول حاويات بميناء أبو قير البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال القوات البحرية، اليوم الإثنين، إن قياداتها شهدت مراسم توقيع عقد إنشاء شركة أبو قير لإنشاء وإدارة الموانئ، إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية، أكبر محطة لتداول الحاويات بالمنطقة.

وقام الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، بتوقيع عقد الإنشاء والتشغيل مع إريك أب، رئيس مجلس إدارة شركة "هاتشيستون بورتس العالمية" بهونج كونج، والتي تعد من كبرى الشركات على مستوى العالم في مجال إنشاء وتطوير وتشغيل محطات الحاويات؛ حيث تمتلك (51) محطة حاويات في (26) دولة حول العالم.

وأضاف بيان رسمي أنه سوف تعود آثار إنشاء هذه المحطة إيجابيًّا في جميع نواحي النقل البحري وكذلك تعليم وتدريب العمالة الماهرة في تشغيل هذه المحطة إلكترونيًّا، مع توفير فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل السوق المصرية في ذلك المجال، بينما ستصل قدرة المحطة في تداول الحاويات إلى أكثر من مليون حاوية سنويًّا؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.

وسوف يتم إنشاء المحطة بأحدث المعايير العالمية والنظم التكنولوجية المتطورة في ذلك المجال، فضلًا عن اتباع أحدث الأساليب العلمية خلال منظومة العمل، مع اتباع كل وسائل الحماية والتأمين ذات الجودة العالمية؛ بما يوفر المناخ الآمن لآليات العمل بالمحطة.