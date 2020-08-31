أخبار مصر | عاجل.. مصر ترحب بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق جوبا للسلام

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا رحبت فيه بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق جوبا للسلام، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، وذلك اليوم 31 أغسطس الجاري، برعاية مُقدرة من جانب جمهورية جنوب السودان.

وأشار بيان الخارجية إلى أن مصر تجدد تأكيدها على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق، معربةً كذلك عن استعدادها مواصلة دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.