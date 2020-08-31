أخبار مصر | "تجنيد الجماعات الإرهابية للأطفال".. ورشة عمل بمنظمة خريجي الأزهر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "تجنيد الجماعات الإرهابية للأطفال".. ورشة عمل بمنظمة خريجي الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الازهر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ورشة عمل حول " تجنيد الإرهابيين للأطفال (الدوافع –الوسائل- المواجهة)"، وبمشاركة عدد من كبار خريجي الازهر من دول سوريا، ليبيا، الصومال، نيجيريا، أفغانستان، باكستان، أندونسيا، اليمن، تشاد.

ناقشت الورشة عددا من المحاور حول، دوافع الحركات الإرهابية لتجنيد الأطفال، وأبرز هذه الحركات والجماعات، الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعات في تجنيد الأطفال، وبيان الجرائم الشرعية في تجنيد الإرهابيين للأطفال، كيفية إعادة تأهيل ودمج الأطفال الذين سبق تجنيدهم في المجتمع.

وأكد الحضور والمشاركون بالورشة، علي ضرورة حماية الأطفال من الوقوع في براثن التشدد، وأن تجنيد الأطفال والسعي لحملهم السلاح لا يقره أي دين او قانون أو عرف، وأن الحفاظ علي الأطفال والإحسان إليهم مهمة سامية أمرنا بها الشرع الحنيف، وأن تنشئتهم علي قيم السلام والوسطية والتعايش مع الآخر ينعكس إيجابيًا علي نهضة المجتمع وتقدمه.

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وفي الختام أوصي المشاركون علي ضررة إصلاح الخطاب الموجه للطفل ليخاطبه بلغة سهلة وبسيطه تناسبه، أهمية دور المدرسة في مكافحة سلوك العنف ونشر منهج الاعتدال، الدور الهام الذي يلعبه الإعلام فى تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف ضد الطفل، ضرورة وجود رقابة علي الأفلام التي تروج لمشاهد العنف والتطرف والإرهاب.

أقيمت الورشة بحضور د.محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الازهر الشريف وأمين عام المنظمة، الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر الاسبق والمستشار العلمي للمنظمة.

تأتي الورشة في إطار رؤية المنظمة في الاهتمام بالنشء، وكيفية مواجهة محاولات الجماعات المتطرفة لاستقطاب واستغلال الأطفال،، حيث رصدت المنظمة مؤخرًا تزايد وتيرة تجنيد الأطفال من قبل المنظمات الإرهابية.