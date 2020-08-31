أخبار مصر | بعد نجاح المنظومة التأمين الصحي الشامل.. تعرف على الخدمات والخصومات المقدمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد نجاح المنظومة التأمين الصحي الشامل.. تعرف على الخدمات والخصومات المقدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة الصحة والسكان في التوسع في نظام التامين الصحي الشامل بعد نجاحه في العديد من المحافظات، ومن المقرر أن تشهد محافظة الأقصر إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل، حيث يتم تطبيق المشروع بالمحافظة فى 8 مستشفيات و59 وحدة صحية

وترصد "الخليج 365 في السطور التالية أبرز المعلومات عن منظومة التأمين الشامل:

أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل:

تهدف المنظومة الي تقديم تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتوفير كافة الرعاية الصحية للاسر سواء بدعم أدوية أو بتدخل الجراحي، كما يهدف الي تحسين الخدمات الطبية وتوزيعها بشكل عادل بين المواطنين.

مميزات التأمين الصحى الشامل:

يتميز التأمين الصحي بأنه يعطي الحرية للمؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتقوم

الدولة بتغطية تكاليف الخدمات الوقائية والصحية، كما يعد نظام تكافلى اجتماعى، حيث تشترك جميع أفراد الأسرة الواحدة.

الخصومات المقدمة من المنظومة:

تقدم المنظومة خصومات طبيية للموظف، حيث يتم خصم 1%، من المرتب، و3% عن الزوجة لو كانت غير عاملة، و1% عن كل طفل، اما اذا كان المتقدم أرملة أو مستحقى معاش تخصم 2% من قيمة المعاش، وبالنسبة للعامل يتخصم 5% من الأجر التأمينى أو الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر أيهما أكبر.

وفى العلاج والعمليات يدفع المستحق ما قيمته 10% فقط، وحال حتياجك عملية فى مستشفى خاص، الدولة ستوفر لك هذه الإمكانية حال كان المستشفى داخل منظومة التأمين.

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طرق تقديم للمنظومة التأمين الصحي الشامل:

وعن طريق التقديم يتوجه الشخص للوحدة الصحية أو المركز الصحى التابع له، ويفتح ملف طبي للأسرة، كما يقوم المتقدم بتسجيل البيانات، مع فحص طبى شامل لك ولأسرتك مجانًا والتحاليل اللازمة، ومن ثم يصرف العلاج محدد.

الخدمات المقدمة للمنظومة التأمين الصحي الشامل:

وتقدم المنظومة الصحي الشامل توفير طبيب الأسرة أو الممارس العام فى جهات العلاج المحددة، وتوفير الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء

كما تقدم العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، والفحص بالتصوير الطبى والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.

وتوفير العلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وتحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.

توقيع الكشف الطبي الابتدائي والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية، واذا احتاج لازم الامر السفر الي الخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج.