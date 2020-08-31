أخبار مصر | وزير الزراعة: هناك فرص واعدة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة: هناك فرص واعدة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات وزارتي الزراعة والشباب والرياضة وذلك لبحث نشر فكر التوسع فى اقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعى والحيواني والأنشطة المرتبطه به وتشجيعهم على العمل الحر للاسهام في حل مشكلة البطالة.

‏وقال القصير ان هناك فرص واعدة للشباب لعمل مشروع صغير في مجال الزراعة مثل مشروعات البتلو ومراكز تجميع الالبان والمناحل وتربية الدواجن والارانب ومنافذ تسويق منتجات الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية.

‏وأضاف القصير انه يمكن للشباب الاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة في اطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وسوف توفر لهم وزارة الزراعة الدعم الفني.

‏واشار وزير الزراعة الي اهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال المشروعات الزراعية الصغيرة في كل محافظات الجمهورية من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة وايضا التنمية الزراعية المستدامة وقطاع الانتاج الحيواني وايضا بروتوكولات التعاون مع وزارة التضامن وهيئة تنمية الصعيد ومؤسسة مصر الخير والتى تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة

‏ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على فتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية بتدريب وتشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة فى إطار المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال التى يتم تنفيذها فى ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير شتي انواع الدعم والرعاية لمشروعات الشباب فى مختلف المجالات

وفي السياق منفصل، شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، توزيع أرباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية على 300 مستفيد من 4 محافظات هي دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية، حيث يتم تربية الماشية بمزارع الإنتاج الحيواني الخاصة بالوزارة والتي قامت مؤسسة مصر الخير برفع كفاءتها وتشغيلها وإدارتها لصالح الشباب المستفيد من المشروع.

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وأكد وزير الزراعة أنه بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الحيوانية، ورفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء واستغلال الأصول المتاحة لديها، تعاقدت الوزارة مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.

وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزارع، وتوفير 300 فرصة عمل للشباب الذين حضروا اليوم لاستلام الدفعة الأولى من مشروعهم بما يحقق لهم دخلًا ثابتًا عن كل دورة تسمين للماشية المملوكة لهم والتي تتم تربيتها في المزارع بتمويل من البنك الزراعي وتقوم مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم الفني وبتسويق الإنتاج.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه إلى الاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني.

وأضاف أن النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن مهمة وزارة الزراعة إنتاج الغذاء للمواطنين.

وأكد أنه لأول مرة يكون هناك حصر دقيق للثروة الحيوانية لرسم السياسات وتحديد الاحتياجات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في العديد من الاتجاهات لتنمية الثروة الحيوانية ومنها تحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان لتوفير فرص العمل للشباب.

ومن جانبه أعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي أثمر عن فرص عمل للشباب وخلق مشروعات توفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم وهذا هو الهدف الأساسي للمؤسسة وهو تنمية الإنسان وجعله قادرًا على العمل وتنمية البيئة التي يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد