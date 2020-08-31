أخبار مصر | تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نبهت وزارة الأوقاف على الالتزام بكل الضوابط من إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي في صلاة الجمعة، وعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه، وعدم السماح بصلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

واكدت الوزارة على حسم على الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق، وعدم تجاوزه بأي حال، مشددة بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة جدًا تجاه من يتجاوز الوقت المقرر أو يخالف الموضوع المحدد.

وشددت على جميع جهات المتابعة بالوزارة متابعة التنفيذ ورفع أي مخالفة إلى رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

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مرصد الإفتاء يشيد بالجهود الاستباقية النوعية للقوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب

مرصد الإفتاء يؤكد دعمه الكامل للعمليات البطولية الاستباقية للقوات المسلحة في سبيل اقتلاع جـذور الإرهاب

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أشاد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في الفترة من الأربعاء الموافق 22 7 2020 إلى 30 8 2020.

حيث تمكَّن أبطال قواتنا المسلحة المصرية من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأً ومرتكزًا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير (٣١٧) وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، يتم استخدامها من قِبل العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مقتل (٧٣) إرهابيًّا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارًا لهم. كما نجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير (١٠) عربات دفع رباعي، تُستخدم من قِبل العناصر الإرهابية، وذلك وفقًا لما صرَّح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد "تامر محمود الرفاعي"، مساء اليوم.

وذكر المرصد نقلًا عن بيان القوات المسلحة أنه قد تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة وبحوزتهما (2) بندقية آلية، و(5) خزنات، وحزام ناسف، وكذا نجحت في تصفية فرديين تكفيريين آخرين وإصابة فرد [تم إسعافه ويتلقى حاليًّا العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة ويجري استجوابه] عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنات وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

واختتم المرصد بيانه بتقديم خالص العزاء لأسر الشهداء الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لأمن هذا الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تقدم المرصد بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد دعمه الكامل لأبطال قواتنا المسلحة في سعيهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل يد آثمة تحاول أن تزعزع أمن هـذا الوطن وتهدد سلامة أراضيه.

