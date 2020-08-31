أخبار مصر | بعد واقعة الاعتداء على الضابط أثناء تأدية عمله.. تعرف على العقوبات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد واقعة الاعتداء على الضابط أثناء تأدية عمله.. تعرف على العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار مقطع فيديو الاعتداء علي ظابط اثناء تأدية عمله، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، وقد ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة وباشرت التحقيق معاها كما أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية العقوبات المفروضة في هذه الحالة:

عقوبة عدم ارتداء كمامة:

في شهر مايو الماضي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتوقيع عقوبة علي عدم ارتداء الكمامات خاصة في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ونص القرار علي أن يعاقب المخالف بدفع غرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنية ولا تتجاوز ٥٠٠٠ الالاف جنية طبقًا للشروط الاحترازية المتبعة.

عقوبة الاعتداء علي ظابط أثناء تأدية عمله:

واوضح قانون العقوبات أنه في حالة التعدي علي أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

وفي حدوث جرح أو استخدام أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس فيما تصل العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين اذا استعمل المعتدي القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف.

عقوبة السب والقذف الموظف أثناء العمل:

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أكد قانون العقوبات أنه في حالة السب والقذف علي موظف اثناء تأدية عمله فطبقًا لمادة 303 يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كما حدد القانون أن الطعن فى أعمال الموظف العام لا يدخل تحت مسمى القذف إذا وقع بسلامة نية.

تطورات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.