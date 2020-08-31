أخبار مصر | وزير السياحة يلتقي وزير الثقافة التشيكي لبحث التعاون الثنائي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة يلتقي وزير الثقافة التشيكي لبحث التعاون الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال تواجده بالعاصمة التشيكية براغ، لافتتاح المعرض الاثري "ملوك الشمس"، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا مع السيد لوبومير زاورالك وزير الثقافة التشيكي وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأثري والثقافي.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع، بالحديث عن التعاون القائم بين مصر والتشيك في كافة المجالات وخاصة مجال العمل السياحي والأثري، موجها الشكر لوزارة الثقافة التشيكية على الجهود التي بذلتها لمساعدة مصر في استرداد إناء من السيراميك من عصور ما قبل التاريخ والذي خرج من البلاد بطريقة غير شرعية.

ومن جانبه، أشار وزير الثقافة التشيكي إلى العلاقات الطيبة وأوجه التعاون المختلفة التي تربط بين مصر والتشيك في جميع المجالات ومنها مجال العمل الأثري، مشيدا بجهود مصر لإقامة معرض "ملوك الشمس" الذي تم افتتاحه بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار المصرية للحفاظ على تراث مصر الأثري والترويج السياحي والأثري لمصر.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على التنسيق بين فرق العمل على المستوي الفني بين ممثلي البلدين خلال الفترة المقبلة للتعاون في مجال الآثار والثقافة.

وقد قدم الدكتور خالد العناني الدعوة للوزير التشيكي لحضور الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، ومن جانبه، رحب الوزير التشيكي بتلبية هذه الدعوة، معربا عن تحمسه الشديد لفكرة موكب نقل المومياوات التى سيتم تنظيمها لأول مرة فى التاريخ.

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توقع منظمو معرض "ملوك الشمس" في جمهورية التشيك أن يستقبل المعرض خلال فترة إقامته في براج أكثر من ٣٠٠ ألف زائر.

ومن جانبه قال بارتا مدير المتحف القومي في براج إن المعرض فرصة للعودة إلى وقت عصر بناة الأهرامات لعرض القطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة التشيكية بمنطقة أبو صير.

وأضاف أن المعرض من أكثر المعارض أهمية لأنه أول معرض للآثار المصرية في براج، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة كما أنه جاء في أيام عصيبة وقت أزمة فيروس كورونا المستجد، واصفا إياه بالحلم الذي أصبح حقيقة، مقدمًا الشكر إلى مصر والتشيك لتحقيق هذا الحلم.

في نهاية المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي عن أعمال البعثة التشيكية بمنطقة أبو صير، و فيلم "رحلة سائح في مصر" والذي اطلقته وزارة السياحة و الآثار في يونيو الماضي ضمن حملتها الإعلانية للترويج لمصر قبيل إعادة فتح حركة السياحة اليها اعتبارا من ا يوليو الماضي، و قد حقق الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر .

ويتزامن افتتاح معرض "ملوك الشمس" مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في مصر. ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ستة أشهر، حتي فبراير ٢٠٢١.

يعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة ابو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية وعشرة تماثيل أوشابتي من الفيانس.