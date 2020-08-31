مصر | حجز محاكمة متهم بأحداث الموسكي للحكم بجلسة 26 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة متهم بأحداث الموسكي للحكم بجلسة 26 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم لا تهماه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"، لجلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد الجمل.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيو من عام 2014عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطى، وعثر بحوزة المتهم الحادى عشر على مخدرات بقصد الاتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم.