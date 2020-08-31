مصر | براءة مسئول بالبترول من امتناعه عن تسوية رواتب العمال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر براءة مسئول بالبترول من امتناعه عن تسوية رواتب العمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مدير عام مساعد بالإدارة العامة للشئون القانونية بإحدي شركات تكرير البترول من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال الشركة متضمن تسوية رواتب بعض العمال أسوة بزملائهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وثبت لدي المحكمة، أن بعض موظفي الشركة الصادر بشأنهم قضائي قدموا طلبا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لتنفيذ هذا الحكم الصادر عان ٢٠١٥، وصار نهائيا، والمتضمن إلزام الشركة بتسوية الراتب الأساسي لهم أسوة بزملائهم في الشركة المعينين معهم في ذات الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل، وأن تتم التسوية من تاريخ استلامهم العمل وإلزام الشركة بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك، وذلك بالرغم من تأييد محكمة الاستئناف هذا الحكم.

واطلعت المحكمة، على بطاقة وصف وظيفة مدير عام مساعد الشئون القانونية التي يشغلها المحال، وأن واجبات وظيفته تقتصر على إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه، ومراجعة التحقيقات الإدارية،وإعداد صحف الدعاوى ودفاع الشركة في الدعاوى المقامة عليها من الغير، وبحث الشكاوى المقدمة من العاملين بالشركة أو ضدهم، والمرافعة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، وهو ما يبين منه أن الاختصاص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة لا يدخل ضمن واجبات الوظيفة التي يشغلها المحال.

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وفي سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم "إدارة ابشواي التعليمية" بأداء مبلغ مقداره مليون 611 ألفا و632 جنيها، إلي هيئة التأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة الفيوم عن الاعوام الدراسية من2008 الي 2018.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أنّ المديرية لم تسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن الطلاب خلال الاعوام الدراسية من 2008 الي 2018 للهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقي عليها مليون 611 ألفا و632 جنيها، ومن ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة للمديرية.

ولا ينال مما تقدم ما ذکرته مديرية التربية والتعليم بالفيوم، من أنّ المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن العام الدراسي المذكور.

وردت الجمعية بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن المديرية لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.