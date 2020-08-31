مصر | الثلاجة بـ250 جنيها.. ليلة سقوط عصابة سرقة شقق الحي الراقي بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الثلاجة بـ250 جنيها.. ليلة سقوط عصابة سرقة شقق الحي الراقي بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قعدة سوء جمعت بين تامر حنفي، شاب ثلاثيني العمر، ومسجل خطر وتاجر خردة، اتفق خلالها على أن يسرق شقق أهل منطقته، بشارع سليمان جوهر، بحي الدقي، مستغلا عدم تواجدهم في شققهم.

سرقة 5 شقق بأسلوب كسر الباب

"الشقة فاضية وأصحابها مسافرين علشان أجازة عيد الأضحى".. بهذه الجملة نفذ الشاب الثلاثيني، بالاشتراك مع باقي أفراد العصابة، سرقات 5 شقق بأسلوب كسر الباب.

الثلاجة بـ 250 جنيها

أجهزة كهربائية بـ"تراب الفلوس".. بعد سرقة محتويات الشقة من أجهزة كهربائية، وأحواض الحمامات، يتوجه أفراد التشكيل إلى عميلهم لبيع المسروقات بأسعار زهيدة "الثلاجة بـ250 جنيها".. "عارف أنها مسروقة".

بيسرق لشراء هيروين

'اللي بيجي من حرام بيروح في حرام".. فور حصول العقل المدير لوقائع السرقات على نصيبه من المال، يتوجه لأحد تجار الكيف لشراء تذاكر هيروين، لتعاطيها.

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بلاغ أسقط العصابة

"في واحد غريب جوا شقة بينقل أجهزة على تروسيكل".. بلاغًا لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدقي، لتنتقل قوة أمنية إلى مكان البلاغ في دقائق معدودة، وتسقط عصابة سرقات المساكن بالحي الراقي، بعد ارتكاب 5 وقائع.

أجهزة الأمن تتلقى بلاغًا

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، مفادها قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بإسلوب كسر الباب متخذين من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

القبض على أفراد العصابة

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم وضبطهم بمأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، وبمواجهتم إعترافوا تفصيليًا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بنشاطهم الإجرامي وبإرتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم.

إستعادة المسروقات

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولي عليها لدى عميلهم سيئ النية، تم ضبطه وبمواجهته بإعترافات المتهمين أيدها أمام العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.