شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: تطوير نادي الصحفيين سيناسب مكانتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لنادي الصحفيين، وذلك للوقوف والاطلاع عن قرب على الإنشاءات الجديدة، وما يحتاجه النادي من تطوير لكافة منشآته خلال الفترة المقبلة .

وخلال الجولة أكد «صبحي» حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين، على أعلى مستوى ليكون لائقاً بهم، وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية أيضا .

كما وجه وزير الشباب والرياضة بإعداد تصور مناسب لمكونات النادي .

وشملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية لنادي الصحفيين الملاعب الرياضة، والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها.

وبعدها التقى وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة النادى برئاسة الكاتب الصحفى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، ورئيس تحرير الاهرام الرياضى، وتم الاتفاق خلال الاجتماع بتسليم النادى بحد أقصى شهر فبراير المقبل، ووعد الوزير بتقديم كافة إمكانيات الوزارة لنادى الصحفيين.

من جانبه وجه محمد شبانة الشكر للدكتور أشرف صبحى، مشيرا إلى أنه لا يبخل على نادى الصحفيين بشىء، وأنه وافق على خطة التطوير كاملة، التي ينفذها مصنع الطائرات، مؤكدا أنه اتفق مع الوزير، كذلك على إنهاء مشكلة المركب السياحى الخاص بالنادى، وستتم إعادته بعد أكثر من عشر سنوات، لوجوده بشركة المقاولون العرب لصيانته وتطوير.

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حضر الجولة التفقدية أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وإيهاب الابياري مدير عام الإستثمار والتمويل بالوزارة، ومن مجلس إدارة النادى محمد نجم أمين الصندوق، وأحمد ثروت عضو مجلس الإدارة، وعزت إلياس المدير التنفيذي للنادي .

وزير الشباب والرياضة يزور نادي الصحفيين