شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنهي استعداداتها للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول للعلوم الصيدلية والطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاجتماع التحضيري قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الأول عن وباء كورونا المستجد تحت عنوان: المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للعلوم الصيدلية والطبية: لمواجهة جائحة كوفيد- 19، الذي تعقده جامعة الأزهر رافعة شعار: (دعم أبطال مقدمي الخدمة الطبية) والذي سينعقد في الفترة من ١ إلى ٣ من سبتمبر ٢٠٢٠م؛ اجتمع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات، والدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، ورئيس المؤتمر.

واستعرض الاجتماع آخر ترتيبات انعقاد هذا المؤتمر تحت مظلة جامعة الأزهر، وبمشاركة من جميع كليات الصيدلة بالأزهر وعديد من الجامعات المصرية، وبحضور وزاري وسياسي من مسئولين عن ملف الصحة المصرية، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، وبنك المعرفة المصري في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الجامعة.

واتفق الجميع على أهمية المؤتمر ودوره المحوري في دعم أبطال الرعاية الصحية، والتوعية بآخر مستجدات فيروس كورونا، وسبل الوقاية والعلاج منه، والإجراءات الواجب اتباعها في حال تفاقم الوباء مجددًا _ لا قدر الله _ خلال السنوات القادمة.

وتدور محاور المؤتمر حول تطور أنظمة الرعاية الصحية والتطبيقات التكنولوجية في المجال الصحي والتعليمي، وكذلك عرض التداعيات الصناعية والتأثيرات البيئية لجائحة كوفيد-19 دعمًا لأبطال الرعاية الصحية؛ نظرًا لما يقدمونه من عمل وتضحيات ملموسة على مستوى العالم منذ بداية الجائحة وحتى الآن، مما يلقي مسئولية على العلماء والأكاديميين وصانعي السياسات للقيام بدورهم؛ لذا يهدف المؤتمر لتعزيز التواصل والتعاون بين كل الأطراف المعنية من مختلف المجالات والتي تأثرت بجائحة كوفيد 19على مختلف المستويات؛ حيث يتم طرح الرؤى وعرض الممارسات الناجحة من مختلف دول العالم، ومناقشة التحديات بمشاركة نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين من أمريكا وكندا وألمانيا وهولندا والهند وغانا والكاميرون وكوت ديفوار والإمارات العربية المتحدة وغيرهم. ويتشرف المؤتمر بمشاركة السفيرة أ.د. سارا أجابور، مفوضية الاتحاد الإفريقي للعلوم والموارد البشرية والتكنولوجيا، وأ.د. إيتيان إهيلي، أمين عام اتحاد الجامعات الإفريقية.

كما تناول الاجتماع أهمية عقد ورش العمل عقب المؤتمر في المجالات الطبية والتوعوية المختلفة؛ لزيادة المعرفة والوقاية من وباء كورونا المستجد، إضافة إلى عرض قيام إحدى دور النشر العلمية الكندية بتقديم جائزة النشر المجاني للأبحاث المتميزة بالمؤتمر.

يذكر أن المؤتمر يقام بمشاركة فعالة من الجهات البحثية والدولية والأكاديمية، منها: منظمة الصحة العالمية، والمعهد الدولي للأمراض المعدية بتكساس، والاتحاد الإفريقي، واتحاد الجامعات الإفريقية، وبنك المعرفة المصري، ومعهد الفيروسات الطبي بجامعة ألم بألمانيا، ومركز النانوتكنولوجي بجامعة زويل، والجامعة الإلكترونية بغانا، وجامعة كولورادو، ودار نشر مالتي أدفانسد بكندا، وأكاديمية البحث العلمي وجهاز شؤون البيئة، وعديد من الجهات الدولية والمحلية المهتمة؛ حيث حرصت جامعة الأزهر على دعوة المختصين من الجهات المختلفة.

كما تطرق الاجتماع إلى عرض لخدمات المنصة الإلكترونية للمؤتمر، والتي صممت بدعم من بنك المعرفة المصري، والتي تعد أول منصة لمؤتمر إلكتروني لبنك المعرفة، وكما وجه فضيلة رئيس الجامعة بتعزيز دور مؤسسة الأزهر في الدعاية السياحية لمصر، وضرورة تقديم خدمة من خلال تقديم جولة سياحية افتراضية على موقع المؤتمر من خلال نشر عديد من الفيديوهات المتعلقة بأفضل المزارات السياحية في مصر، والتي من خلالها يتعرف المتابعون من شتى بقاع العالم على كنوز مصر السياحية، دعمًا لهذا القطاع المهم.

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كما حرص رئيس الجامعة على التأكيد على أهمية عمل التغطية الإعلامية المناسبة لحجم المؤتمر والقيادات المشاركة به؛ من خلال عرض كامل للمؤتمر (والذي سيبث على منصة زووم) على قنوات التليفزيون المحلية والعالمية، وقنوات اتحاد الجامعات الإفريقية، وبنك المعرفة المصري، وكذلك نشر وقائع المؤتمر من خلال اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الجلسة الافتتاحية سيتم تكريم الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة مها الرباط،المدير التنفيذي لمنتدى السياسات الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلا لورانس، مدير بنك المعرفة المصري.