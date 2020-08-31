شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير حديقة التاريخ ومنطقة باب واحد وإنشاء ساحة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، بدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بحديقة التاريخ بحي الشرق، برفقة العميد نعمان محمد رئيس حي الشرق، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالحدائق وإقامة مجتمعات ترفيهية مفتوحة على أعلى مستوى للمواطنين بما يتماشى مع الطفرة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي للحديقة وتوفير أماكن لكبار السن والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، مؤكدا سرعة إنجاز الأعمال بالحديقة، لما تكتسبه من أهمية خاصة كونها من أقدم الحدائق في محافظة بورسعيد وتقع في موقع متميز من المدينة، مما يستوجب ضرورة تطويرها على أعلى مستوى لتكون واجهة حضارية مشرفة للمحافظة.

وأوضح المهندس عمرو عثمان أنه جار البدء في تطوير منطقتي باب واحد المواجهة لرصيف السياحة بميناء بورسعيد الغربي وإنشاء ساحة مصر، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التي تهدف لوضع بورسعيد في مصاف المدن السياحية ،وبما يليق مع المستوى الحضاري وتحقيق أفضل مستوى ترفيهي لأبناء بورسعيد.