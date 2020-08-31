شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منطقة آثار سيوة: فتح المواقع الأثرية والسياحية أول سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح فتحى دياب، مدير عام منطقة آثار سيوة، بأنه طبقا لتعليمات وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، سيتم فتح المواقع الأثرية والسياحية للزائرين في سيوة اعتبارا من الثلاثاء الأول من سبتمبر لكل المواقع السياحية والأثرية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كوفيد ١٩ المستجد وذلك قبل الموافقة على دخول المواقع الأثرية، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامة لكل زائر، والمحافظة على المسافات الآمنة وتحقيق التباعد الاجتماعى.

وأضاف «دياب» أن الأماكن السياحية كلها بسيوة ستكون مفتوحة مقابل الالتزام بعدد ٧ زائرين للفوج الواحد فيما عدا المواقع الأثرية المفتوحة التي لن يشترط فيها هذا العدد.

ومن المعروف أن واحة سيوة تشتهر بموسم سياحى يستمر حوالى ٩ أشهر تكون سيوة فيه معتدلة الحرارة واستقبال العديد من السياح العرب والأجانب لزيارة آثارها ومواقعها السياحية مثل جبل الموتى وجبل شالى وجبل الدكرور ومعبدالتتويج ومعبدأم عبيدة وغيرها من آثار سيوة الفرعونية والرومانية والإسلامية.