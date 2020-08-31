شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «غرفة الإسكندرية»: بنك QNB أول جهة مالية رسمية توقع بروتوكول تعاون معنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعاً بمقر الغرفة، مع بنك QNB، لمناقشة تفاصيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، .

وقال المهندس أحمد حسن نائب أول رئيس غرفة الإسكندرية، في بداية الاجتماع أن غرفة الإسكندرية تسعد بالشراكة مع بنك QNB، مشيرًا إلى أن غرفة الإسكندرية هي المتحدث الرسمي عن التجار والصناع ومؤدي الخدمات، مضيفًا أن بنك QNB هو أول جهة رسمية مالية توقع بروتوكول تعاون مع «غرفة الإسكندرية».

وأوضحت شيرين الأنصاري، رئيس تمويل السلاسل التجارية في بنك QNB، أن البنك هو الأول والوحيد الذي يقدم خدمات متميزة إلى مؤسسات القطاع العام والخاص، وتشمل تلك الخدمات مجموعة تسهيلات إلى التجار، لتزويد قاعدة من التجار تتعامل مع البنوك.

وأضافت أن البنك يقدم عرض يشمل جميع الخدمات التي من الممكن أن يحتاجها أي من أعضاء الغرفة، كفتح الحساب بكل ما يشمله من الخدمات، إضافة إلى التمويل من خلال إجراءات مبسطة، وغيرها من الخدمات.

وأوضح الدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بالغرفة أن الهدف من الاجتماع وضع الأفكار الأساسية للبروتوكول، وتحديد موعد بدء تنفيذ البروتوكول، لخدمة منتسبي الغرفة الذين يتعدى عددهم الـ300 ألف شخص، إضافة إلى تقديم خدمات للشعب التجارية المختلفة.

وأضاف أن البروتوكول سيوفر مميزات خاصة لأعضاء «غرفة الإسكندرية، كما سيتم توفير موظف من بنك الـQNB، في مركز تميز بالغرفة، ليقدم أي استفسارات متعلقة بأي خدمة من خدمات البنك لمنتسبي الغرفة

كما تم مناقشة المميزات التي يقدمها البنك لمنتسبي الغرفة، والتي تشمل توفير ماكينات نقاط البيع بالمجان، وإتاحة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا ماكينات البيع الإلكترونية لأعضاء الغرفة، وهي وسيلة سهلة وآمنة لقبول المدفوعات الإلكترونية من العملاء، الأمر الذي يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم مبيعاتهم مع تجنب مخاطر المعاملات النقدية، بالاضافة إلى التقنيات الحديثة التي تتيح للتجار قبول المدفوعات التجارية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول مع توفير الجهد والوقت.

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ويتيح البروتوكول باقة ائتمانية في حدود 250 ألف جنيه، بغرض تحسين رأس المال العامل وتدعيم السيولة النقدية لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع ومقدمي الخدمات.

جاء ذلك بحضور كل من، أحمد حسن نائب أول رئيس غرفة الإسكندرية، وأحمد صقر نائب ثان رئيس الغرفة، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وعمرو مصيلحي سكرتير عام الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبوإسماعيل، والبديوي السيد، ومحمد حفني، ومحمود مرعي.

جانب من اجتماع مجلس ادارة الغرفة التجارية فى الاسكندرية بمقر الغرفة اليوم الاثنين

جانب من اجتماع مجلس ادارة الغرفة التجارية فى الاسكندرية بمقر الغرفة اليوم الاثنين

جانب من اجتماع مجلس ادارة الغرفة التجارية فى الاسكندرية بمقر الغرفة اليوم الاثنين

جانب من اجتماع مجلس ادارة الغرفة التجارية فى الاسكندرية بمقر الغرفة اليوم الاثنين

جانب من اجتماع مجلس ادارة الغرفة التجارية فى الاسكندرية بمقر الغرفة اليوم الاثنين

جانب من اجتماع مجلس ادارة الغرفة التجارية فى الاسكندرية بمقر الغرفة اليوم الاثنين

جانب من اجتماع مجلس ادارة الغرفة التجارية فى الاسكندرية بمقر الغرفة اليوم الاثنين

جانب من اجتماع مجلس ادارة الغرفة التجارية فى الاسكندرية بمقر الغرفة اليوم الاثنين