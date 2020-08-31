شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة بمدن وقرى كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وخلال حملة النظافة، تم إزالة القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلي رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل المدينة، وشارع جمال عبد الناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، وقري المنشأة الكبري، وشباس عمير، والمرازقة.

كما شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، ورفع نواتج التطهير بالمدينة، وقري دمرو، وأبو غنيمه، والورق، وتيدا.

وقام العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، بمتابعة رفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وأرض الجونة، والميدان، ومحيط المدارس، وعمارات الإسكان، ونقلها إلى المقالب العمومية، ورفع الأتربة بجانب البلدورات، بالإضافة إلي صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة.

ويأتي ذلك بالتوازى مع أعمال التطهير والتعقيم التى تتم بكافة أنحاء المحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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نظافه

نظافه

نظافه

نظافه

نظافه