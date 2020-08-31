شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية.. ويؤكد: سنكرمهم ونمنحهم مكافأة مالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى، صباح الاثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اتصالا هاتفيًا بالطالب محمد محمود عبدالرازق، بقرية كفر ابنهس بقويسنا، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس، بنسبة 98%، وكذا الطالبة حسناء محروس سماحة بمركز أشمون، والحاصلة على المركز الأول بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس بنسبة 97%، لتقديم التهنئة لهم ولأسرهم على تميزهم وتفوقهم الدراسي، مُتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

وأعرب الطلاب الأوائل عن بالغ سعادتهم باتصال محافظ المنوفية بهم، وتقديم التهنئة لهم ولأسرهم، مقدمين له كل الشكر والتقدير على هذه اللفتة الطيبة الكريمة، مؤكدين له حرصهم على استمرار النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ورفع اسم المنوفية عاليًا بين محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ المنوفية لهم -خلال الإتصال التليفوني- على أنه سيتم تكريمهم ومنحهم مكافأة مالية وشهادات تقدير لتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فضلاً عن تذليل كافة العقبات أمامهم لتحقيق طموحاتهم.

وأشار الطالب محمد عبدالرازق بأن حلم حياته الإلتحاق بكلية الهندسة، وأوضحت الطالبة حسناء سماحة عن رغبتها في الإلتحاق بكلية التجارة وتحقيق حلمها لتكون أستاذة جامعية وحصولها على فرصة عمل لمساعدة أسرتها.

جدير بالذكر أن الطالب محمد محمود عبدالرازق بمدرسة الشيخ محمد محمود عزب الفنية المتقدمة الصناعية بقرية ميت بره بقويسنا وحصل على 980 درجة بنسبة 98% قسم التبريد والتكييف، والطالبة حسناء محروس سماحة بمدرسة أشمون الفنية المتقدمة التجارية وحصلت على 485 درجة بنسبة 97% قسم إدارة وتسويق.

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