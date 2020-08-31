شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تُناقش الخطة الزمنية للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري إدارات المستشفيات والرعاية الحرجة والعاجلة، وأقسام الطوارئ، والتخطيط والإدارة الهندسية، والتفتيش المالي والإداري، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية.

وناقش الاجتماع خطة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، والاحتياجات اللازمة للعمل، وخاصة بالأقسام الحرجة، والإجراءات المتبعة لتوفير الأكسجين بالمستشفيات من خلال الشركات الموردة بشكل دوري، وبكميات كافية لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية بصورة منتظمة.

وتم مناقشة الخطة الزمنية للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وأعمال التطوير بالمستشفيات، والمدة الزمنية المحددة لنهو الأعمال، وجاهزية المشروعات للافتتاح خلال أعياد محافظة الشرقية القومية خلال شهر سبتمبر المقبل.