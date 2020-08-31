شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ببني سويف: أؤيد تطبيق «غرامة الانتخابات».. و«السيدات أنقذتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الوسطى بمحافظة بني سويف، إنه «أؤيد تطبيق غرامة الانتخابات حتى لا تفسد الحياة السياسة»، على حد قوله.

وأضاف «خلاف» أثناء مؤتمر انتخابي بمدينة الواسطى لدعم مرشح حزب «مستقبل وطن» نبيل حميدة، نقيب المحامين، الذي يدخل جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ أمام أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، مساء الأحد، أنه «مؤمن بتطبيق الغرامة ليخرج الناخب دون محاباة ودون أي شئ آخر، واحنا اعتمدنا على السيدات هي اللى أنقذتنا، ويا إخوانا فين الرجالة من الانتخابات ؟».

وتابع: «100 مرة قلنا فين الرجالة أرجوكم وعشان خاطر النبى عايز وقفة ترفع رأسنا، وترفع رأس أخوكم الصغير عصام خلاف ورأس حزبكم في جولة الإعادة»، حسب قوله.