شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يراجع ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الدائري ببولاق الدكرور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية بحي بولاق الدكرور، وكرداسة، للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة ومجهودات رفع المخلفات وإزالة الاشغالات.

وخلال الجولة كلف المحافظ، بحصر ومراجعة موقف ملكية قطع الأراضي الواقعة على جانبي حرم الطريق الدائري، من ناحية طريق المعتمدية، وذلك بالتنسيق مع جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، بعد تلاحظ قيام أحد المواطنين باستغلال بعضها كساحات انتظار بالاضافة إلى وضع تشوينات للرمال.

وشدد محافظ الجيزة، على سرعة رفع كافة التشوينات والإشغالات الموجودة بها، وعدم السماح بإستغلالها بالمخالفة، كما وجه بضرورة التصدي بكل حزم وإزالة كافة أوجه التعدي الموجودة على خط التنظيم بجوار حرم الطريق الدائري، وتمهيد الطريق بالإضافة إلى رفع كافة السيارات الموجودة بنفق موسي، الكائن أسفل الطريق الدائري، إلى جانب تطوير قطعة أرض فضاء، خلف سنترال بولاق الدكرور، بشارع ناهيا، وإستغلالها للنفع العام .

كما تابع راشد إزالة ٤ أكشاك تدار بدون ترخيص وتعدي على حرم الطريق بشارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور .

وفى نفس السياق واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث قامت المحافظة بإزالة تعديات على أرض ولاية الري، مساحتها 200م على ترعة الرحمانية بقرية الكداية مركز ومدينة أطفيح .

بالإضافة إلى ازالة لحالتين بناء مخالف على أرض زراعية، بدون ترخيص بعرب الحرف قرية شبرامنت على مساحة 150و100 متر تقريبا، بأبوالنمرس وإزالة ٣ حالات بناء مخالف بمناطق خلف المجمع الدينى، وبميت رهينة الطريق السياحى، وبميت رهينة طريق المريوطية البر الشرقى بالبدرشين.

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محافظة الجيزة تراجع ملكية الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق الدائري ببولاق الدكرور

محافظة الجيزة تراجع ملكية الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق الدائري ببولاق الدكرور

محافظة الجيزة تراجع ملكية الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق الدائري ببولاق الدكرور