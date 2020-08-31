شكرا لقرائتكم خبر عن «لن أسمح بإهدار المال العام».. محافظ الشرقية يوجه بتحصيل المتأخرات من «الإشغالات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، رسالة شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بشأن تحصيل المتأخرات المستحقة على الإشغالات والإعلانات والشون لتعظيم الإيرادات، قائلاً: «في حالة الإهمال أو التقصير في العمل سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة»، مؤكدًا أنه لن يسمح بإهدار المال العام.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتشكيل لجان للمرور على الشون للتأكد من مساحتها على الطبيعة، وكذلك حصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة لتحصيل الرسوم المقررة طبقًا للقانون، لتعظيم إيرادات كل مركز ومدينة وحي.

وكلَّف المحافظ بمراجعة عقود النظافة المبرمة مع المستشفيات والمدارس بنطاق كل مركز، والتأكد من تحصيل المستحقات طبقاً للعقد المبرم، وعدم التراخي والإهمال حفاظًا على المال العام، وضمان إستمرار تقديم الخدمة، مُوجهًا مدير المديرية المالية بمتابعة أداء العاملين بالوحدات الحسابية، لدفع وتيرة العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.