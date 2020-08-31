شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 18 «عقد تقنين» للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الإثنين، تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوى، مدير الشؤون القانونية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم تسليم 18عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم «3 عقود بمركز ومدينة دسوق، و5 عقود بمركز ومدينة الحامول، و4 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و6 عقود بمراكز» كفرالشيخ، سيدي سالم، بيلا، مطوبس، برج البرلس «، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف أن اجمالى عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 586 عقداً، مشيرًا إلى أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.