شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاته.. تعرف على مسيرة الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في 17 سبتمبر 1969 صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد الفحام، شيخًا للأزهر، خلفًا للشيخ حسن المأمون، فنهض بأعباء المنصب ومسؤولياته في ظل ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد، بعد نكسة 1967.

والشيخ «الفحام» مولود في الإسكندرية في 18 سبتمبر 1894، وعنيت أسرته بتحفيظه القرآن، فلما أتم حفظه التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية في عام 1903، ونال العالمية في 1922، وعمل بالتجارة لفترة ثم تقدم لمسابقة أجراها الأزهر لاختيار مدرسين وفاز في المسابقة وعُين في 1926 مدرسًا في المعهد الديني بالإسكندرية، ثم نُقل إلى كلية الشريعة 1935 لتدريس المنطق وعلم المعاني، وبعد سنة اختير للسفر إلى بعثة في فرنسا، فسافر هو وأسرته وطالت إقامته بسبب اشتعال الحرب العالمية الثانية، ونال الدكتوراه من السوربون في 1946 عن إعداد معجم عربي فرنسي للمصطلحات العربية في علمى النحو والصرف.

وعمل «الفحام» فور تخرجه بالتجارة هربًا من القيد الوظيفي إلى أن تقدم لمسابقة الأزهر لاختيار مدرسين لمادة الرياضيات وقبل بها،عمل بالتدريس بالمعهد الديني بالإسكندرية في العام 1926، حيث درَّس الرياضيات والحديث والنحو والصرف والبلاغة، وعمل بالتدريس بكلية الشريعة في العام 1935 حيث درس مادة المنطق، وحصل على الدكتوراة من السوربون في العام 1946، وعمل فور عودته من البعثة مدرسًا بكلية الشريعة، وعمل مدرسًا للأدب المقارن والنحو بكلية اللغة العربية وانتدب لكلية الاداب جامعة الإسكندرية، عين عميدًا لكلية اللغة العربية في العام 1959، واختير عضوًا في مجمع اللغة العربية في العام 1972.

وبعد عودته عمل مدرسًا بكلية الشريعة، ثم نقل إلى كلية اللغة العربية مدرسا للأدب المقارن والنحو، ثم انتدب إلى جانب عمله للتدريس بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ثم عين في 1959 عميدا لكلية اللغة العربية وأحيل إلى المعاش في 1960، وتعددت رحلات الشيخ للخارج فسافر إلى معظم البلاد العربية ممثلا عن الأزهر، كما زار نيجيريا وباكستان والهند وموريتانيا وإندونيسيا واليابان وإسبانيا وغيرها.

وفي 1972 -باعتبار أن الفحام عالم في اللغة أيضًا- فقد اختير لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة، لكن لم تطُل مشيخة الفحام للأزهر فطلب من المسؤولين إعفاءه من منصبه لرغبته الملحة في الراحة والتفرغ لقراءاته وأبحاثه، فوافق رئيس الجمهورية على طلبه، وصدر قرار بتعيين الدكتور عبدالحليم محمود، شيخًا للأزهر في 1973، وقضى الشيخ وقته بين القراءة وكتابة الأبحاث والمجمع اللغوى حتى لقى ربه في 31 أغسطس 1980.

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