شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى فوه المركزي (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الإثنين، أقسام مستشفى فوه المركزي، وقسم العزل بالمستشفى، رافقه عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، وراشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه المركزي.

واستمع المحافظ لخطة التطوير بالمستشفى وللعرض التفصيلي لأعمال التطوير والمعوقات، كما استمع المحافظ للمقترحات، مؤكدًا أنه سيتم حل جميع المعوقات لإتمام أعمال التطوير، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وشدد على توفير الأدوية للمرضى، وحسن معاملتهم، وتقديم خدمات طبية يرضى عنها المواطنين.

مستشفي فوه

مستشفي فوه

مستشفي فوه