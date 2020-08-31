شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: ضبط 18 مصنعًا يعمل بالمخالفة للاشترطات البيئية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، إن الوزارة تستكمل جهودها للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على التوسع في برامح توعية المزارعين بمخاطر الحرق، وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتكثيف عمليات التفتيش على كافة الصناعات، وعمل مراجعة بيئية والتأكد من مدى التزامهم بيئيًا، من أجل الحفاظ على جودة الهواء وصحة المواطن.

وقام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على مصانع الطوب الطفلي بمركزي دسوق وفوه بكفر الشيخ، والتي استمرت لمدة 3 أيام متواصلة، حيث قامت لجنة من الفرع بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز ومدينة دسوق ومدينة فوة، وأسفرت الحملة عن التفتيش على ٢٤ مصنع طوب طفلي، وتبين وجود ١٨ مصنع يعمل بالمخالفة للاشترطات البيئية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المصانع، وأيضًا التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام وعدم تكرار المخالفة، وجارِ المتابعة الدورية لتحسين الأداء البيئي لتلك المنشآت.