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التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض ، رئيس مجلس إدارة الهيئة  صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من غد الثلاثاء، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس ،مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات .

وسيتم تقسم المعاشات الى شرائح  منعا للتكدس امام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري ستكون لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من غداالثلاثاء 1 سبتمبر ويستمر الصرف لهم حتى الأربعاء.

أما من كانت معاشاتهم أكثر من 1000  وحتى  2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الخميس والأحد " 3 ،6  سبتمبر"  ومن كانت معاشاتهم أكثر من ذلك  فسيتم الصرف لهم  من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الاثنين والثلاثاء "7و8 سبتمبر " ، علي أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات  الذين لم يصرفوا في مواعيدهم المحددة  اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، كما أن الصرف متاح لجميع أصحاب المعاشات ممن لديهم  كارت ATM من ماكينات الصرف الآلي  اعتبارا من  أول شهر سبتمبر  .
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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