البحرين تشيد بجهود القوات المسلحة فى القضاء العناصر الإرهابية بشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بجهود القوات المسلحة المصرية في القضاء على العشرات من العناصر الإرهابية وتدمير الأوكار والملاجئ ومخازن المواد المتفجرة في محافظة شمال سيناء، وثمنت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين - الدور المحوري المهم الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والدفاع عن الأمن القومي. وأكدت موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن بقوة مع جمهورية مصر العربية ومساندة جهودها للتصدي للتنظيمات الإرهابية، لافتة إلى أنها تجدد موقف المملكة الراسخ الذي ينبذ كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل دحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.



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