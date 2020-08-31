شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: عودة توت عنخ آمون إلى مصر من لندن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد د. خالد العناني وزير السياحة والآثار على هامش الافتتاح الرسمي لمعرض ملوك الشمس بالعاصمة التشيكية براج، عودة القطع الأثرية الخاصة بالمعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون إلى مصر من محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن بعد انتهاء جولته الخارجية التي بدأت عام 2018 والتي زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن.
كما تطرق الوزير للحديث عن المشروعات الأثرية والسياحية الهامة التي تقوم بها مصر خلال الفترة المقبلة ومنها مشروع المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام 2021، بالإضافة إلى مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية، والموكب المهيب الذي ستنظمه الوزارة لنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة.
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