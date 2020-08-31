شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف تفاصيل أهمية زراعة محصول لوبيا العلف في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جودة أبوهاشم الباحث في محطة البحوث الزراعية بالعريش، على الأهمية الاقتصادية لمحصول لوبيا العلف، ونجاح زراعته تحت ظروف محافظة شمال سيناء. وأضاف أن لوبيا العلف، من المحاصيل العلفية البقولية التي نجحت تجربتها وزراعتها في شمال سيناء، وأعطى نتائج مبهرة، مشيرا إلى أنه محصول علفى صيفى يتبع العائلة البقولية، والتى تلعب دورا كبيرا في تحسين خواص التربة، حيث يتخلف عنها كمية كبيرة من الأوراق بالاضافة إلى الجذور التي تحتوى على العقد التي تضيف النيتروجين العضوى والمثبتة للآزوت.. كما يتخلف عند انتهاء المحصول كمية كبيرة من الجذور الغنية بالمواد العضوية التي تتحلل في التربة .

وأوضح الباحث، أنها تزرع من أجل الحصول على العلف الأخضر الغنى بالبروتين، والذى يبلغ حوالى ٢١ ٪، ويساعد على تحسين جودة اللحم.. كما تزرع بهدف إنتاج الدريس الغنى بالبروتين، والذى يبلغ حوالى ١٥٪ وذلك عند زيادة الكمية بالحقل عن تغذية الحيوان لاستخدامه في التغذية في حاله قلة المادة العلفية.

وأكد الدكتور جودة أبوهاشم الباحث في محطة البحوث الزراعية، أن لوبيا العلف محصول بقولى حولى صيفى، يزرع منفردا أو محملا على محاصيل العلف النجيلية الصيفية مثل الدخن، وحشيشة السودان، لإثراء المادة العلفية من البروتين، كما يميزها استساغتها العالية من قبل الحيوان، بالإضافة إلى احتوائها على حوالى ٢٩٪ كربوهيدرات في العلف الأخضر، وحوالى ٥١٪ في الدريس، وحوالى ٦٥٪ في البذرة.. مما أعطاها أهمية اقتصادية عالية .

وأوضح، إنها تزرع في النصف الأول من شهر أبريل، وحتى النصف الأول من شهر مايو، وأنه يجب التبكير في الزراعة، للحصول على عدد أكبر من الحشات، وينصح بمعاملة التقاوى بالمطهرات الفطرية، خصوصا عفن الجذور، وأنها تزرع في جميع أنواع الأراضى، وتفضل الأراضى الرملية الخالية من الأمراض، كما يجب توفير اللقاح البكتيرى، خصوصا الأراضى الجديدة، التي تزرع لأول مرة باللوبيا، ويفضل اضافة جرعة من الأسمدة الآزوتية، كما أنها تمكث في الأرض 5 شهور، ويتم أخذ الحشة الأولى، بعد ٥٠ أو ٦٠ يوما من الزراعة، ثم تؤخذ الحشة الثانية بعد ٤٠ أو ٤٥ يوما، وفى حالة الرغبة في الحصول على بذرة تؤخذ حشة واحدة فقط، وتترك لإنتاج البذرة، مع الاعتناء بالرى وتنقية الحشائش .