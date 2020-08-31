شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: 3173 طلب للتصالح في مخالفات البناء وتسهيلات لإنهاء إجراءات المتقدمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بلغت 3173 طلب، حتى الآن، بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 15 مليون و209 ألف جنيه، مؤكداً على إستمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمدن في إستقبال طلبات المواطنين لإستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، خاصة في ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25 % من قيمة الأرض، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل .

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه بالتوازى مع ذلك جارى إستمرار العمل في تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر المقبل، في المراكز التكنولوجية المختلفة لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات في وقت قياسى، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية داخل المراكز التكنولوجية، وتطبيق التباعد بين المواطنين، وإرتداء الكمامات للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار .