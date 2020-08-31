12 معلومة عن نائب بطريرك الكاثوليك فى ذكرى رسامته أسقفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم الاثنين، بذكرى رسامة الأنبا باخوم، نائب بطريرك الكاثوليك، أسقفا، وتقدمت بالتهنئة متمنية له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة، ويقدم ”الخليج 365” 12 معلومة عن الأنبا باخوم ، في ذكرى ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك الرسامة الأسقفية للأب هاني باخوم في 31 أغسطس 2019.

1. الاسم الحقيقي قبل السيامة أسقفا الأب هاني نصيف واصف باخوم 2. مواليد 4 مايو 1974 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996. 3. التحق بالكلية الإكليريكية أم الفادي بروما عام 1998، وأنهي بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002 4. حصل على الدكتوراه في القانون الكنسي من جامعة اللاتيرانو عام 2009. 5. بعد السيامة الكهنوتية عُين مساعدا للراعي بكنيسة القديس إيريناوس بروما، ثم من عام 2005 حتى 2010 نائب مدير إكليريكية أم الفادي بلبنان. 6. تم تعيينه سكرتيرًا لبطريرك الأقباط الكاثوليك من عام 2010 حتى 2015. Advertisements 7. عمل الأب هاني باخوم عام 2010 كأمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر. 8. بدأ منذ عام 2015، العمل كوكيل لبطريركية الأقباط الكاثوليك ورئيس المجلس الروحي الدرجة الثانية. 9. أسندت له الكنيسة الكاثوليكية رعاية الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والممثل القانوني لمدارس سان جورج مصر الجديدة. 10. درس الأب هاني باخوم في جامعة اللوجانو اللاهوتية بسويسرا، والمعهد البحري الشرقي بروما، وكذلك التدريس بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، وكلية العلوم الدينية بالسكاكيني. 11. لقب الأب هاني باخوم، باسم الأنبا باخوم، بعدما اعتمد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في 14 يونيو 2019، انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب هاني نصيف باخوم أسقفًا للدائرة البطريركيّة، لشئون الإيبارشية البطريركيّة، على كرسي كاباسا الفخريّ. 12. السبت 31 أغسطس 2019، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك الرسامة الأسقفية للأب هاني باخوم.

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