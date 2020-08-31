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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
كلف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق في واقعة تعدي مستشارة بالنيابة على ضابط بمحكمة مصر الجديدة.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام بتعدي سيدة تبين أنها عضو بالنيابة الإدارية على ضابط بمحكمة مصر الجديدة.
وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المستشارة نهى الإمام بكفالة 2000 جنيه في واقعة التعدي على الضابط بالسب ونزع "الكتافات" الخاصة به.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة الإدارية: المتهمة بالتعدي على الضابط مستشارة بالهيئة ونحقق في الواقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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