الداخلية تداهم أوكار الكيف وتحبط ترويج 520 طربة حشيش بالإسكندرية- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

احبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة ترويج 520 طربة حشيش في محافظة الإسكندرية، قبل ترويجهم على المتعاطين، وتضبط 5 متهمين.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة (أول العامرية، وبرج العرب، ومحرم بك بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهم وضبطهم، وضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين، مقيمان بالإسماعيلية)، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية .

كما تم ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول)، بحوزة (سائق – مقيم بالإسماعيلية – له معلومات جنائية مسجلة)، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب .

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وفي سياق متصل، تم ضبط (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول) بحوزة (عاطل – مقيم بكفرالشيخ)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و540 ألف جنيه) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

في سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية.