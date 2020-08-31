الداخلية: ضبط 384 أشخاص متعدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتوجيه حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة.
في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواصلة جهودها في ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 384 أشخاص لمخالفتهم القرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجار العرض على النيابة لتولي التحقيقات .
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