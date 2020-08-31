الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص تعطل بهم مصعد في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في انقاذ 5 أشخاص، تم احتجازهم داخل مصعد في مدينة حلوان.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بتعطل مصعد واحتجاز أشخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور توجهت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

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وبالفحص تبين أن العقار مكون من سبع طوابق، وتعطل المصعد ما بين الطابق الأول والثاني واحتجاز 5 أشخاص بداخله.

وتمكنت القوات من إخراجهم عقب تكسير فتحة بالحائط المودي إلى غرفة المصعد دون ثمة إصابات.

ووجه المواطنين الشكر لرجال الحماية المدنية، لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .