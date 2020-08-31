محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري. وأسفرت الجهود عن ضبط 95 قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا ضبط 9 أطنان، و250 كيلو جرام دقيق بلدي نتيجة تلاعب ونقص بالأوزان بكميات من الدقيق البلدي بإحدى شركات المطاحن بأسيوط، وتبين من الفحص الفني نقص بمقدار 2 كيلو بكل شيكارة زنة 50 كيلو جرام. كما تم ضبط 143 كيلو جرام "لحوم ومشتقات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحيازة مدير مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط. Advertisements تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع .

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم وكميات من اللحوم والدواجن فاسدة خلال حملة بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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