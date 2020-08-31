ضبط طالب بحوزته 1.2 طن ذهب خام في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر، من ضبط (12 جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، تزن حوالى 1200 كيلو جرام – ومولد كهربائي – وأسطوانة غاز)، بحوزة (طالب – مقيم بمحافظة بأسوان)، حال قيادته سيارة ربع نقل بطريق (مرسى علم- إدفو) بدائرة المركز.
كما عثر بحوزته على (سيجارة "تحتوى على نبات عشبي أخضر يشتبه في كونه نبات البانجو المخدر")، وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب والأجولة من متحصلات التنقيب والسيارة للنقل والسيجارة بقصد التعاطي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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