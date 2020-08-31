"مصر للطيران" تسيِّر 30 رحلة دولية تقل 3300 راكب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الإثنين، إن الشركة تسيِّر غدًا رحلاتها إلى 30 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 3300 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، بودابيست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن)، و٣ رحلات جوية إلى (دبي)، ورحلتين جويتين إلى (أبوظبي)، و٦ رحلات داخلية؛ بمعدل ٣ رحلات إلى (شرم الشيخ) ورحلتين جويتين إلى (الغردقة) ورحلة واحدة إلى (الأقصر)، ورحلة واحدة شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٣٠٠ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس،خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.