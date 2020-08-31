الخميس​.. معتز الدمرداش يعود لـ" 90 دقيقة" على المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - يعود الإعلامي معتز الدمرداش، مجددا لتقديم أولى حلقات برنامجه الشهير "90 دقيقة"، الخميس، وذلك بعد غياب عن الشاشة.

ومن المقرر أن يقدم الدمرداش يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء من برنامج ( ٩٠ دقيقة آخر الأسبوع).

ويجري الدمرداش بروفات مكثفة استعدادا للظهور بعد غياب عن الشاشة، وقد أشرف على الانطلاقة الجديدة للبرنامج المخرج ومدير البرامج والمشرف الفني للقناة محمد بدوي.