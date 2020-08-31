محمد اسماعيل - القاهرة - يعود الإعلامي معتز الدمرداش، مجددا لتقديم أولى حلقات برنامجه الشهير "90 دقيقة"، الخميس، وذلك بعد غياب عن الشاشة.
ومن المقرر أن يقدم الدمرداش يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء من برنامج ( ٩٠ دقيقة آخر الأسبوع).
ويجري الدمرداش بروفات مكثفة استعدادا للظهور بعد غياب عن الشاشة، وقد أشرف على الانطلاقة الجديدة للبرنامج المخرج ومدير البرامج والمشرف الفني للقناة محمد بدوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. معتز الدمرداش يعود لـ" 90 دقيقة" على المحور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.