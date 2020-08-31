14 كاميرا.. التليفزيون يكشف عن دوره لدعم تقنية الـ "VAR" بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية في القناة الأولى بالتليفزيون المصري، عن الإمكانيات التي وفرها التليفزيون لخدمة تقنية الفار في مباريات الدوري المصري، والتي بدأ تطبيقها مع انطلاق الدور الثاني للدوري.

وقال مبارك، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن الهيئة وفَّرت ما بين 5 و6 كاميرات لدعم تقنية الفار في المباريات؛ بحيث توجد كاميرا رئيسية و2 في الأوفسايد و2 خلف المرميين، وواحدة عكسية، وجميعها تم توفيرها كاستجابة من الهيئة الوطنية للإعلام لاتحاد الكرة لتعزيز التجربة.

وأوضح مدير البرامج الرياضية في القناة الأولى أنه في البطولات الإفريقية والمباريات المهمة تصل إلى 13 و14 كاميرا؛ حتى يكون النقل على أعلى مستوى، مؤكدًا أنه ليس معنى هذا الكلام التقليل من شأن مباريات البطولة المحلية؛ ولكن مباريات الدوري تكون كثيرة حيث تقام نحو 4 مباريات في اليوم وبشكل متوالٍ، ومع ذلك الهيئة الوطنية للإعلام لا تبخل بشيء عن العمل، ولا نقصر إطلاقًا في البث.

وعن واقعة مباراة الأهلي والزمالك الخاصة بالسلام الجمهوري، أكد أنه في ما يخص التحقيق، فقد رفعت إدارة البرامج الرياضية تقريرها للشؤون القانونية لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات، مشددًا على أن الهيئة لا تتوانى مع أي تقصير مهما كان.