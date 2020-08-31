وزيرة الثقافة توجه بالاستعداد لافتتاح قصر ثقافة العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كلفت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بزيارة وتفقد وإعداد تقرير شامل عن المواقع الثقافية التابعة للهيئة في مدن وقري محافظة شمال سيناء، لإجراء لتطوير ورفع كفاءة وافتتاح عدد من المشروعات الثقافية والفنية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان، تنفيذًا لهذا التكليف قام "عواض"، بجولة في مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح بمدينة بئر العبد والتي تقرر تعزيزها بمجموعة جديدة من الكتب والاصدارات الحديثة لوزارة الثقافة وتخصيص نادي للأدباء بها ثم تفقد مع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء معرضا للمشغولات اليدوية والحرف التراثية والتقليدية وشهدا عرضا لفرقة الفنون التلقائية والتي تم تكوينها في مطلع يوليو الماضي وتفقدا قصر ثقافة العريش، بعدها التقى عواض بأدباء وشعراء ومثقفي شمال سيناء بالمكتبة العامة بميدان البلدية ونقل لهم تحيات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وطالبهم بمزيد من العطاء وبذل الجهد من اجل رفعه الشأن الثقافي بشمال سيناء وبما يليق بمكانة هذه البقعة الغالية من ارض مصر ومجابهة التطرف والإرهاب بكافة صوره.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن محافظة شمال سيناء تزخر بالمثقفين والمبدعين، مضيفة أن سيناء تحمل رثا ثقافيًا مميزًا وثريًا تشكل عبر عصور متتالية، مؤكدة أن أرض الفيروز تظل أحد الرموز البارزة للهوية المصرية.

وأعلنت "عبدالدايم"، عن تأسيس مركزًا لتنمية الموهوبين والنابغين في شتي مجالات الإبداع الفني والثقافي بقصر ثقافة العريش عقب افتتاحه إلى جانب إعداد برامج للتدريب على الحرف البيئية والتراثية ودعم أندية شعراء البادية تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، كما وجهت بجمع التراث السيناوي من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة وتكثيف الانشطة الابداعية في المحافظة.

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وثمن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشه، دور وزارة الثقافة في إعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال الأنشطة المقدمة في المواقع الثقافية المختلفة وأكد علي ضرورة وأهمية الثقافة والفنون في الحفاظ علي الهوية وتقديم الدعم اللازم لهما مشيرا الي دورهما في في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بجانب تنمية المجتمع السيناوي.

وصرح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أنه جاري حاليا إعداد برنامج تشغيل لقصر ثقافة العريش يبدأ تنفيذه فور الافتتاح بعد ان أغلق لمدة تجاوزت عشر سنوات ، ونقل تاييد الادباء والشعراء والمثقفين من ابناء شمال سيناء لجهود الرئيس السيسي في كل المشروعات القومية والتنموية التي تهدف الي بناء مصر الحديثة مثمنين دور أبطال الجيش والشرطة في حفظ الأمن وتحقيق الآمان، كما طالبوا بإقامة مؤتمر أدباء مصر في شمال سيناء.

وأوضح "عواض"، أن قصر ثقافة العريش يقع على مساحة 1900 م2 ويضم دور أرضي وطابقين ويحتوي الدور الأرضي على المدخل الرئيسي ويتفرع الى ثلاثة اتجاهات الأمامي يؤدي إلى صالة المسرح والآخران للطرق الجانبية المؤدية لسلالم الأدوار العلوية ،وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدا إلى جانب غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية ، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين.

ويقسم الدور الأول لثلاثة مناطق منفصلة هى منطقة المدرجات البلكون وتتسع لعدد 150 مقعدا ، 4 غرف ادارية، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هي الديمر، 2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادى تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع، اما الدور الثاني مقسم إلى ثلاثة مناطق الاولى إدارية وتحتوي على عدد 5 غرف إدارية ،المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفني ومكتبة والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالاضافة الى غرفة الإسقاط.