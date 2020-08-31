تصل لـ40.. الأرصاد تعلن أماكن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع الحالي لدرجات الحرارة يزيد عن المعدلات الطبيعية لكنه ارتفاع طفيف، مؤكدين أن نسب الرطوبة في ارتفاع أكثر ما يزيد الشعور بالحرارة.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أن ارتفاع درجات الحرارة يكون على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، بينما تتواجد الرطوبة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.

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وتابع الخبراء: "درجات الحرارة تصل لـ40 درجة في المناطق الجنوبية مثل المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، لكن على القاهرة لا تتجاوز الـ37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة.

وأكد الخبراء أن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر خلال الفترة المقبلة ومن الممكن أن يستمر حتى بداية فصل الخريف، حيث تسجل الرطوبة النسبية خلال الفترة الحالية 90% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة والوجه البحري، وتصل لـ60% على المناطق الجنوبية.

وأوضح الخبراء، إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في وجود الشبورة المائية منذ الثالثة صباحا وحتى السابعة صباحا، حيث تتكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.