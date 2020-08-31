مصر | بمليون ونصف.. ضبط 220 طربة حشيش بحوزة 4 أشخاص في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بمليون ونصف.. ضبط 220 طربة حشيش بحوزة 4 أشخاص في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (220) طربة من مخدر الحشيش بحوزة أربعة من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة أول العامرية، برج العرب، محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهم وضبطهم.

حيث تمكنت مم ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول بحوزة شخصين، مقيمان بالإسماعيلية وذلك حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

ونجحت في ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة سائق مقيم بالإسماعيلية – له معلومات جنائية مسجلة_وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وقامت بضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطل، مقيم بكفرالشيخ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

Advertisements

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و540 ألف جنيه).

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والاستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.