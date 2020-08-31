مصر | عاجل.. حبس المطرب إيساف 6 أشهر لضربه أستاذًا وضابطًا بالمعاش

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حبس المطرب إيساف 6 أشهر لضربه أستاذًا وضابطًا بالمعاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو مصطفى، بمعاقبة الفنان إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وبكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهما بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي وإحداث إصابتهما بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت الرقم 4248 لسنة 2020، عن ورود بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، من كل من "هيثم. س" 45 سنة، ضابط شرطة سابق وآخر أستاذ جامعي، يفيد بقيام الفنان إيساف وآخر، بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

وجاء بأقوال المجني عليه خلال المحضر المحرر بقسم شرطة العجوزة: "اللي حصل إني كنت بحوش خناقة بين إيساف المغني وبين آخرين ودخل شخص وكسر زجاجة وضربني بيها على رأسي ثلاث مرات وطلعت التليفون علشان أصور الواقعة أخدوه مني، وده كان أمام المتواجدين بالمطعم".

وتابع المجني عليه خلال أقواله، وبسؤاله عن سبب ذلك رد قائلا: "وده بسبب خناقة بين شخص والمطرب إيساف بسبب أولوية دخول الحمام، وأنا كنت بحوش بينهم".

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وبسؤاله خلال بلاغه عن اسم وعنوان المشكو في حقهما أجاب: "إيساف مطرب مشهور ولا يعلم أكثر من ذلك عن اسمه واسم الحارس الشخصي بتاعه".

كما أكدت أقوال الشاكي الثاني "محمد. س"، أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية، خلال المحضر ما جاء على لسان المجني عليه الأول.

كما أضاف خلال سؤاله أمام محرر المحضر عن الضرر الواقع عليه رد قائلا: "أحدث إصابتي وسرقة هاتفي المحمول آيفون بمبلغ 20 ألف جنيه".

كما جاء بأقوال "إيهاب. ا" منتج سينمائي، أحد الشهود: "أنا كنت موجود في المطعم بتناول وجبة العشاء أنا والدكتور "محمد. س" و"هيثم. س" و"أشرف. ا"، واللي حصل أنا شفت الدكتور "محمد. س" وفي حد بيسحبه على الأرض وبيجره في وسط المطعم والشخص يدعى إيساف ويعمل مطربا، وجريت عليه قومته من فوقه وبعد كده شفت شخص ضخم يدعى "شندي"، الحارس الشخصي لإيساف، وكان بيعمل ذعر ورعب في المكان وعمال يكسر في كبايات وزجاجات في المطعم وجرى ضرب الدكتور بالزجاج على رأسه وقام بالتعدي على "هيثم. س" بالزجاجة المكسورة وضربه بها في وجهه وده كل اللي حصل".