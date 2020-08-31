مصر | ضبط عملات مقلدة والأدوات المستخدمة فى تقليدها بطنطا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عملات مقلدة والأدوات المستخدمة فى تقليدها بطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبلغ 4٫420 جنيه مقلدة من فئات مختلفة، جهاز كمبيوتر (لاب توب) محمل بنماذج من فئات العملات المضبوطة، وذلك حال تواجده بأحد المحال التجارية بدائرة قسم أول طنطا حال شرائه مستلزمات تجارية.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات فقد توصلت جهود فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى تقليد العملات، ولجأ إلى إسلوب احتيالى فى ترويج تلك العملات المقلدة عن طريق شراء المستلزمات من المحلات التجارية المختلفة بنطاق محافظة الغربية وإتخاذه من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى والإحتفاظ بداخله بالأدوات المستخدمة فى تقليد العملات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكنه المُشار إليه وبتفتيشه عُثر على طابعة ألوان، ماكينة تصوير ألوان مزودة بماسح ضوئى (إسكانر) ووجد بداخلها مجموعة من أرواق التصوير المستخدمة فى إصطناع وتقليد العملات المضبوطة بحوزته، ماسح ضوئى (إسكانر)، عدد من الأدوات المستخدمة فى تقطيع العملات المقلدة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات لآثارها الضارة على الإقتصاد القومى للبلاد.

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.