مصر | ضبط 60 ألف نسخة لكتب دراسية خارجية داخل مخزن بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 60 ألف نسخة لكتب دراسية خارجية داخل مخزن بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 60000 – ستون ألف نسخة كتاب دراسى خارجى "لمرحلة الثانوية العامة"، جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، داخل مخزن تابع لإحدى شركات الطباعة، كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام مالك شركة للطبع والنشر والتوزيع – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، بطباعة وتداول كتب دراسية تعليمية "خارجية" دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة بالقانون، وتخزين الكتب بمخزنين تابعين له بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه والتقابل مع أحد الأشخاص (مين المخزن، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط نسخ الكتب المشار إليها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.